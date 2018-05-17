Три раза отказали в госпитализации: возбуждено дело после смерти девушки в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за гибели 22-летней девушки в больнице, которой трижды отказывали в госпитализации, сообщает Следственный комитет.

По версии следователей, 18 и 19 февраля жительница Бугульмы обращалась в больницу с жалобами плохое самочувствие, но врачи отказывали ей в госпитализации и рекомендовали ей обратиться в поликлинику по месту жительства. 20 февраля скорая помощь доставила девушку в приемное отделение Бугульминской Центральной районной больницы, где ей вновь отказали в помощи. Вечером того дня девушку снова привезли в больницу и поместили в реанимацию.

Однако в дальнейшем медики так и не оказали пациентке своевременную квалифицированную помощь. 22 февраля девушка скончалась.

По факту гибели пациентки возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в виде ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 17.05.18

Мособлдума запретила продажу «вейпов» подросткам. / В России усилят контроль за качеством молока, сыра и творога. / Рацион жителей России оздоровят за счет рыбы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»