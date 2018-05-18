Ученые: секс в пожилом возрасте помогает сохранить память

Сексуально активные пенсионеры гораздо дольше сохраняют ясность ума, чем их ровесники, которые отказались от интимной жизни. Однако еще большее влияние оказывает эмоциональная близость с партнером.

Исследование, доказывающее связь половых контактов и сохранения функций памяти, провел психолог из Австралии Марк Аллен, сообщает журнал Archives of Sexual Behavior. Ученый опросил более 6 тысяч человек в возрасте старше 50 лет.

Добровольцы рассказали не только о своей интимной жизни, но и других привычках – пищевом рационе, физической активности, употреблении алкоголя и табака, а также продолжительности сна. Затем участники исследования прошли тест на память. Через два года добровольцы вновь подверглись тестированию.

Выяснилось, что частота половых контактов помогает предотвратить ухудшение памяти. Впрочем, ученый не нашел связи секса и улучшения функций мозга. Кроме того, хорошие результаты в тесте на работу памяти показали добровольцы, у которых есть не только интимная, но и эмоциональная связь с партнером.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 17.05.18

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