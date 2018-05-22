Ученые предложили побеждать рак с помощью наночая

Британские ученые обнаружили, что раковые опухоли можно убивать с помощью экстракта чая. Однако вещество нужно обработать высокотехнологичным способом, чтобы получить наночастицы – квантовые точки.

О полезных свойствах чая известно давно. В его листьях содержатся биологически активные вещества – полифенолы, витамины и антиоксиданты. Исследователи из Университета в Суонси решили использовать эти знания для борьбы с онкологическими заболеваниями, пишет журнал Applied Nano Materials.

Специалисты использовали чай для создания нетоксичных квантовых точек – полупроводниковых наночастиц, которые поглощают и испускают излучение. Ученые смешали экстракт чая с сульфатом кадмия и сульфидом натрия, а полученный раствор инкубировали, получив образования квантовых точек размером от двух до пяти нанометров.

Квантовые точки проникают внутрь раковых клеток и разрушают их за счет ускоренного образования кислородных радикалов. В результате размер злокачественной опухоли уменьшается на 80%. К тому же такой наночай обладает антимикробной активностью и подавляет рост болезнетворных микроорганизмов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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