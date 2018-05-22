Миру угрожает смертоносный вирус, от которого нет вакцины

В штате Керала на юго-западе Индии 9 человек скончались после заражения смертельно опасным вирусом Нипах, от которого не существует вакцины, сообщают индийские власти. Всемирная организация здравоохранения ранее включила вирус Нипах (NIV) в топ-10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых считаются наиболее вероятными и могут угрожать миру глобальными эпидемиями, передает BBC.

Анализы подтвердили гибель трех человек от вируса Нипах, исследование еще шести образцов продолжается. Среди жертв есть медсестра, которая ухаживала за пациентами.

Кроме того, еще 25 человек попали в больницу с симптомами этого заболевания в индийском городе Кожикоде.

Впервые крайне опасная инфекция, передающаяся от животных к человеку, была выявлена в 1999 году в Малайзии и Сингапуре. Вирус подхватили фермеры, разводившие свиней. Всего заболели 300 человек, более 100 скончались.

Болезнь сопровождается высокой температурой, головной болью, проблемами с дыхательными путями. Через 1-2 суток больной впадает в кому. Уровень смертности составляет 70 процентов.

Основные природные переносчики вируса – близкие родственники летучих мышей, летучие лисицы, которые питаются фруктами. Индийские чиновники сообщили, что в домах погибших были обнаружены манго, надкусанные летучими лисицами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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