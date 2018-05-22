Губернатор ввел карантин вокруг дома в Саратове из-за бешеного хомяка

Губернатор Саратовкой области своим постановлением ввел в областном центре 100-метровую зону карантина вокруг одного из жилых домов. Поводом для объявления защитной меры стало выявление бешенства у хомяка, павшего в одной из квартир.

«Постановляю объявить территорию радиусом 100 метров вокруг дома №1Б по улице Омской Саратова неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 мая 2018 года», – говорится в постановлении.

Согласно документу, внутри неблагополучной территории запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, а также вывоз домашних животных за пределы этой зоны.

По данным регионального управления ветеринарии, скончавшийся хомяк не принадлежал никому из жителей дома, зверек был диким. Его принес в квартиру кто-то из жильцов, передает РИА «Новости». Где был подобран опасный грызун, не уточняется.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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