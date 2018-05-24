Ученые выяснили, сколько спать, чтобы жить дольше

Продолжительный сон в выходные дни способен компенсировать его недостаток в будни, предотвратить связанные с этим болезни, а также снизить риск преждевременной смерти. Такой вывод сделали ученые Стокгольмского университета в Швеции, сообщает издание Science Alert.

Участниками исследования стали более 38 тысяч взрослых людей. Они рассказали о продолжительности сна в рабочие и выходные дни. Эксперты наблюдали за добровольцами на протяжении 13 лет. В итоге они выяснили уровень смертности среди тех, кто имел возможность спать менее 5 часов в сутки, и тех, кому удавалось регулярно спать шесть-семь часов. При этом учитывались такие факторы, как пол, индекс массы тела, физическая активность, потребление алкоголя и курение.

Оказалось, что у людей в возрасте до 65 лет с недостатком сна в будни, риск преждевременной смерти увеличивался на 65%. При том, отмечаю медики, если обследуемые спали дольше в выходные дни, то состояние их здоровья не отличалось от контрольной группы. Выравнивание показателей смертности также характерно для добровольцев старше 65 лет, поскольку им достаточно более кратковременного сна. Кроме того, исследователи выяснили, что слишком долгий сон (более девяти часов) также был связан с увеличением риска преждевременной смерти.

Москва, Иван Гридин

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