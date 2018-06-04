Ученые изобрели материал для восстановления зубной эмали

Ученым Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании удалось разработать материал для восстановления зубной эмали, пишет Nature Communications. Ранее считалось, что это невозможно. Новое химическое соединение по структуре и свойствам схоже с зубной эмалью. При его разработке был задействован белок, вызывающий рост кристаллов.

Отмечается, что материал успешно противостоит экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий. Ученые заверяют, что с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов, передает РИА «Новости».

Наблюдатели отмечают, что с большой вероятностью материал можно будет использовать не только при лечении поврежденных зубов, но и покрыть им здоровые, что защитит эмаль от кариеса.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 03.06.18

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