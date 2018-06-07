Японские ученые выяснили, какой сон смертельно опасен

Слишком долгий и очень короткий сон крайне вреден для здоровья, поскольку повышает риск слабоумия и преждевременной смерти у тех, кому за шестьдесят. К такому выводу пришли японские ученые, передает Infox.ru.

Масштабное исследование ученых продолжалось 10 лет. За это время медики изучили поведение 1571 человек. У 294 из них развилось слабоумие, а 282 участника эксперимента скончались. При этом выше смертность была у спящих слишком мало (менее пяти часов в сутки) или слишком много (более 10 часов). «Золотой срединой» оказалось 6-9 часов сна.

Как сообщал «Новый День», американские исследователи выяснили, если человек мало спит, то это может привести к алкогольной зависимости. Наибольшему влиянию подвержена молодежь.

В то же время заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил о способности человека выспаться впрок. «Проводились такие исследования, которые показали, что если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели», – отмечал ученый.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 07.06.18

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