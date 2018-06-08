Медики смогли предсказать срок рождения ребенка по анализу крови матери

Американские и датские ученые разработали дешевый метод определения срока беременности женщины по анализу крови. Точность результатов сравнима с ультразвуковым исследованием.

Исследование проходило в два этапа, пишет Science. Сначала 31 беременную женщину обследовали и попросили еженедельно сдавать кровь на анализ. В крови медиков интересовало наличие внеклеточных ДНК и РНК. Выяснилось, что с развитием плода меняется и набор уровней генов.

По словам медиков, так метод позволяет определить срок беременности с вероятностью до 45%. Для сравнения точно УЗИ составляет около 48%.

На втором этапе в исследовании приняли участие 38 женщин, у которых ранее была определена предрасположенность к преждевременным родам. Анализ крови этой группы позволил улучшить точность прогнозирования даты родов до 75-80%.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

Копенгаген. Другие новости 08.06.18

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