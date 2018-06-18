Ученые: солнце поможет в борьбе с раком груди

Американские ученые обнаружили простой способ профилактики рака груди. Уменьшить риск развития злокачественных опухолей поможет витамин D.

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали результаты испытаний с участием более 5 тысяч женщин, проведенные на протяжении 15 лет, сообщает портал EurekAlert!. Кроме того, ученые проследили за состоянием здоровья женщин старше 55 лет в течение четырех лет.

Выяснилось, что у тех участников, в крови которых наблюдался уровень кальцифедола (витамина группы D) более 60 нг на мл, риск развития онкологического заболевания был в пять раз ниже, чем у тех, у кого концентрация витамина D в крови составляла менее 20 нг на мг.

Повысить уровень спасительного витамина можно с помощью пищевых добавок, либо находясь на солнце в течение 10-15 минут ежедневно. При этом медики предупреждают, что передозировка витамина D может привезти к неприятным последствиям, а именно, тошноте, запору, потере здорового веса, проблемам с сердечным ритмом и повреждению почек.

Сан-Диего, Служба информации РИА «Новый День»

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