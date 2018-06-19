Ученые доказали пользу брака для здоровья

У людей, проживающих в браке, значительно ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем у холостяков или разведенных. Об этом говорится в исследовании специалистов Килского университета (Великобритания), опубликованном в журнале Heart.

Ученые проанализировали результаты тестирований, проводимых на протяжении 50 лет, в исследованиях принимали участие в общей сложности более двух миллионов человек в возрасте от 40 до 77 лет.

Специалисты установили, что женатые люди меньше подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Кроме того, у них ниже риск преждевременной смерти.

Все дело в том, что супруги раньше замечают признаки проблем со здоровьем, чаще обращаются к врачам вовремя и регулярно принимают лекарства, что обеспечивает эффективность лечения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 18.06.18

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