Ученые: алкоголь провоцирует развитие рака

Американские ученые провели исследование с участием сотни тысяч человек и выявили связь между употреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний. Вывод: тем, кто боится заболеть раком, пить спиртное нельзя вообще.

Специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) обследовали 99654 человека в возрасте от 55 до 74 лет, пишет PLoS Medicine. Медики получили подробную информацию не только о здоровье, но и об образе жизни, вредных привычках, предпочтениях в еде и многом другом. За девять лет скончались 955 участника, у 12700 были обнаружены различные опухоли.

Ученые выяснили, что употребление трех спиртных напитков в неделю практически не влияет на показатели преждевременной смерти. Тогда как такое же количество алкоголя, выпиваемое ежедневно, резко увеличит риск умереть раньше.

Что касается онкологических заболеваний, то их быстрое развитие провоцируют даже маленькие дозы алкогольных напитков. Чем больше и чаще пьет человек, тем стремительнее растет раковая опухоль.

По результатам исследования, ученые рекомендовали полностью отказаться от спиртного в целях профилактики серьезных заболеваний.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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