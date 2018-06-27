«Элексир молодости»: найден фермент, способный избавить человека от старости

Американские ученые из университета Маршала обнаружили вещество, которое останавливает процесс старения в организме. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые обратили внимание, что процесс старения организма с точки зрения науки является запрограммированным. Он характеризуется рядом физиологических изменений, включая потерю способности клеток к делению, повреждение ДНК, изменения в ядре клеток.

Биологам ранее уже удалось установить, что «центральную роль» в старении играет окислительный стресс – это состояние, при котором в организме становится слишком молекул без одного электрона и активных форм кислорода (АКФ). Именно это запускает цепную реакцию, которая нарушает целостность клеток, приводит к их повреждению или гибели. Это также является причиной болезни Альцгеймера, атеросклероза и бесплодия.

Однако биологам удалось обнаружить фермент, который получил название натрий-калиевый аденозинтрифосфатаз (pNaKtide), который регулирует дисбаланс между АКФ и антиоксидантными защитными механизмами организма. В ходе исследования выяснилось, что такой фермент способен влиять на число молекул активных форм кислорода (АФК), что позволяет избежать окислительного стресса и увеличить срок жизни клетки и самого живого организма.

Первоначально свойства pNaKtide были проверены на мышах. В течение года исследователи кормили животных с высоким содержанием жиров и углеводов, которые негативно влияют на организм человека и приводят к появлению выраженных признаков старения. При этом часть мышей параллельно получали инъекции фермента. Как показал эксперимент, у второй группы испытуемых, процессы старения значительно замедлялись.

После этого опыт был проведен на человеческих соединительных клетках кожной ткани. Сначала их подвергли воздействию различных типов окислительного стресса, но при «лечении pNaKtide», ученым удалось добиться минимизации признаков старения клеток.

Следующим шагом будут опыты на людях, отметила руководитель исследования, доцент хирургии и биомедицинских наук Комаль Содхи.

«Наши данные ясно свидетельствуют о том, что это тесно связано с процессом старения и, если это подтвердится в будущем на экспериментах с людьми, наше открытие будет использовано для терапевтических целей. Если pNaKtide можно будет безопасно использовать на людях, мы приблизимся к решению проблемы клинического старения», – цитирует Содхи портал EurekAlert.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 27.06.18

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