Медики назвали профессию, способствующую развитию раковых опухолей

Эксперты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете выяснили, что у бортпроводников риск заболеть раком значительно выше, чем у представителей других профессий. Снизить негативное влияние особенностей рабочего ритма можно с помощью спорта и здорового питания.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч бортпроводников и столько же представителей других профессий со сходным экономическим статусом. Результаты работы опубликовало издание Environmental Health.

Медики обнаружили, что вероятность развития онкологии у сотрудников летных экипажей больше, речь идет о раке груди, матки, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и других органов. Так уровень заболеваемости у бортпроводников составил 3,4%, у второй группы – 2,3%.

Дело в том, что бортпроводники в силу профессиональных особенностей подвергаются воздействию вредных факторов, таких как ионизирующее облучение на больших высотах и сбои в работе циркадных ритмов из-за ненормированных рабочих дней.

По словам ученых, снизить риск заболевания можно, принимая определенные меры. В частности, необходимо пользоваться кремами с защитой от ультрафиолета, хорошо высыпаться, уделять время спортивным упражнениям и отдавать предпочтение здоровому питанию.

Бостон, Служба информации РИА «Новый День»

Бостон. Другие новости 27.06.18

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