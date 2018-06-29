Ученые вычислили «безопасную» дозу алкоголя

Ученые из Американской ассоциации кардиологов выявили «безопасную» ежедневную дозу алкоголя для человека. Соответствующее исследование, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовано на сайте организации.

По мнению врачей, минимальный вред для организма несет употребление 680 граммов пива, 220 граммов вина или 80 граммов крепких напитков. Мужчине можно выпить две таких «порции», а женщине – одну.

В то же время ученые обратили внимание, что для современных молодых людей проблема алкоголизма и его вреда для здоровья становится все более актуальной.

Авторы исследования отмечают, что негативное влияние спиртного на людей старшего возраста удалось установить достаточно давно. Предыдущие исследования показали, что если мужчина среднего или старшего возраста выпивает не менее 5 раз в месяц (женщины – 4) – это увеличивает шансы для развития у них болезней, однако для молодых людей от 18 до 45 лет такой статистики не существовало.

Как сказала руководитель исследования Марианн Пиано, в результате исследования выяснилось, что нынешним молодым людям необходимо обратить внимание на сердечно-сосудистую систему, по которой бьет алкоголь.

«Из-за распространённости, интенсивности и регулярности распития алкогольных напитков у нынешних молодых людей риск повредить здоровье при таком образе жизни выше, чем у предыдущих поколений», – сказала она.

Чтобы выяснить влияние алкоголя на организм, ученые провели ряд экспериментов. Они собрали 4710 добровольцев в возрасте 18-45 лет.

Участников разделили на две условные группы. В первую вошли те, кто выпивает 1-12 раз в год, во вторую те, кто употребляет алкоголь больше 12 раз в год. Для всех участников была проведена диагностика сердечно-сосудистой системы, кровяного давления, уровня холестерина и сахара в крови. В результате специалисты выяснили, что у мужчин, которые выпивают чаще 12 раз в год, повышено кровяное давление и уровень холестерина. У женщин наблюдается повышение уровня сахара в крови.

При этом, как отмечают ученые, результаты не удалось исправить даже после того, как испытуемые начали вести правильный образ жизни с соответствующей диетой и физическими нагрузками.

«Молодым людям следует пройти скрининг и проконсультироваться с врачами о злоупотреблении алкоголем, чтобы выяснить, как выпивка может повлиять на их сердечно-сосудистую систему», – подчеркивают кардиологи.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 29.06.18

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