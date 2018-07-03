Искусственные яичники помогут забеременеть после лечения онкологии

Датские ученые нашли способ сохранить возможность выносить и родить ребенка женщинам, победившим рак. Они создали искусственные яичники, которые способны поддерживать жизнь яйцеклеток.

Как правило, перед тем, как приступить к химиотерапии для лечения онкологических заболеваний, женщины замораживают ткани яичника, содержащие фолликулы, которые впоследствии развиваются в зрелую яйцеклетку. После процедур эти ткани вновь пересаживают пациентке, что зачастую приводит к повторному развитию опухоли, так как ткани, которые отбираются для заморозки, могут содержать злокачественные клетки, пишет The Guardian.

Исследователи взяли для опыта пораженные раком ткани яичников, промыли их химикатами и получили матрицу, состоящую из соединительной ткани, в которой не было никаких клеток. В эту матрицу подсадили человеческие фолликулы, всю конструкцию вживили лабораторным мышам.

Спустя три недели ученые обнаружили, что четверть фолликулов выжили, при этом вокруг искусственного яичника появились кровеносные сосуды, благодаря которым поддерживалась жизнедеятельность клеток.

По словам ученых, это первое доказательство того, что возможно поддерживать жизнь яйцеклетки в искусственном органе. Однако от опытов на животных до того момента, как технологию можно будет опробовать на человеке, пройдет немало времени. Исследователи считают, что на это потребуется около 10 лет.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

Копенгаген. Другие новости 03.07.18

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