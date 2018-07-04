Ученые выяснили, почему мужчины чаще страдают от аутизма и рака

Американские ученые выяснили, что мужчины чаще страдают нарушениями в работе нервной системы, в том числе шизофренией и аутизмом из-за гена OGT, который отвечает за формирование белков. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Согласно результатам исследования, показателем повышенного риска развития многих болезней, в том числе гипертонии, диабета, артрита, рака, а также неврологических и психических расстройств: депрессии, повышенной тревожности, расстройства аутистического спектра, раннего начала шизофрении, – является пол ребенка.

В исследовании отмечается, что именно младенцы мужского пола чаще попадают в отделение интенсивной терапии, среди них более высокая смертность. «Перинатальный стресс», который испытывает ребенок в утробе матери, имеет для мужчин долгосрочные последствия.

Согласно выводам ученых, ключевую роль в устойчивости плода к нарушениям развития играет ген O-связанная N-ацетилглюкозаминтрансфераза (OGT), отвечающий за формирование белков, а также действует как эпигенетический модификатор, который контролирует транскрипцию гистона H3K27me3 – именно он повышает сопротивляемость к стрессу. При этом ген OGT находится на X-хромосоме, а, как известно, у женщин две X-хромосомы, а у мужчин одна. «Низкие уровни плацентарного OGT являются причинами в определении нейроразвивающейся уязвимости», – говорится в статье.

Ранее исследования показали, что женщины реже страдают от аутизма. По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины. Кроме этого, женщины менее подвержены заболеваниям, связанным с кровеносной и сердечно-сосудистой системами.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.07.18

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