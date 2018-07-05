Женщинам-трудоголикам грозит опасная болезнь

Канадские ученые выяснили, что женщины, которые работают более 45 часов в неделю и после трудового дня загружают себя домашними делами, на 60 процентов чаще болеют диабетом, сообщает издание Science Daily.

Исследование проводилось 12 лет. В нем участвовали 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Участников поделили на четыре группы в зависимости от количества рабочих часов и следили за их показателями здоровья. В первой группе люди работали от 15 до 43 часов, во второй – 30-40 часов, в третьей – 41-44 часа и в четвертой – 45 часов и более.

Эксперимент показал, что участники из последней группы заболевали диабетом чаще, чем другие. При этом курение, избыточный вес и низкая физическая активность не оказывали значительного влияния на заболевание диабетом. Из выводов специалистов следует, что продолжительный рабочий день провоцирует в женском организме хроническую стрессовую реакцию: это увеличивает риск гормональных сбоев и приводит к возникновению устойчивости к инсулину. В свете такого неутешительного заключения ученые рекомендуют женщинам работать не более 34 часов в неделю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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