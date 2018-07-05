Ученые отключили ген, способствующий развитию тяжелых форм рака

Американские ученые разработали технологию, которая позволяет бороться с неизлечимыми формами онкологических заболеваний. Исследователи применили генетическое редактирование.

Ученые из Юго-Западного медицинского центра в штате Юта выделили гены, которые провоцируют развитие тяжелых форм онкологии, и «отключили» их от процесса формирования злокачественных образований. Таким образом, удалось замедлить развитие рабдомиосаркомы, пишет Eurek Alert.

Достижение ученых может быть использовано в будущем для создания препаратов, подавляющих активность этих генов. В своей работе исследователи применили инструменты для генетического редактирования и скрининга CRISPR/Cas9.

Универсальный генетический препарат может быть использован совместно с существующими формами лечения, чтобы ускорить выздоровление раковых больных.

Солт-Лейк-Сити, Служба информации РИА «Новый День»

Солт-Лейк-Сити. Другие новости 05.07.18

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