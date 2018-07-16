ВОЗ приравняла сексуальную зависимость к болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила внести сексуальную зависимость в каталог заболеваний. Неспособность контролировать сексуальное желание специалисты ВОЗ признали психическим расстройством, сообщает «Немецкая волна».

В ВОЗ между тем отказались приравнять сексуальную зависимость к таким психическим заболеваниям как игромания или наркомания. По словам эксперта организации Джеффри Рида, в настоящее время отсутствуют доказательства, что поведение людей, подверженных подобным расстройствам, сравнимо с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании.

Отмечается, что решение ВОЗ позволит врачам устанавливать правильные диагнозы и назначать соответствующее лечение, пишет «МК». При этом особо подчеркивается, что включение сексуальной зависимости в список заболеваний ВОЗ нельзя будет использовать для оправдания сексуального домогательства или изнасилования. Такие случаи, как и раньше, будут подпадать под уголовное законодательство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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