Ученые нашли способ победить лихорадку Денге

В Австралии научились справляться с лихорадкой Денге.

Напомним, инфекция переносится комарами Aedes aegypti и распространена в тропиках: ежегодно фиксируется более 50 млн случаев заболевания. При первичном заражении тяжелых последствий, как правило, не наблюдается, но при многократном инфицировании может развиться геморрагическая форма, смертность от которой составляет около 50%.

Ученые австралийского университета Монаш разработали технологию, позволяющую остановить распространение вируса: он ввели в яйца комаров вольбахию – бактерию, являющуюся для этого вида внутриклеточным симбионтом, подавляющим размножение вирусов в организме «хозяина».

Зараженные бактерией комары были выпущены в природу. Эксперимент проводился в городе Таунсвилл на севере Австралии, где с 2010 по 2014 год было зарегистрировано 54 случая заболевания (население города составляет 180 тыс человек). За последующие 4 года – с начала выпуска комаров с вольбахией в природу – зафиксирована всего 4 случая, отмечается в докладе, опубликованном на портале Gates Open Research. Иными словами, заболеваемость сократилась в 12,5 раз.

Теперь этот метод собираются испытать в Индонезии.

Таунсвилл, Ирина Маркова

Таунсвилл. Другие новости 03.08.18

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