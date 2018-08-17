В Чите корью заболела семья с 17 детьми, не привитыми из религиозных убеждений

В Чите в больницу с подозрением на корь попали восемь членов одной семьи, в том числе трое детей. Они отказались от вакцинации из религиозных убеждений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам начмеда краевой клинической инфекционной больницы Елены Веселовой, члены разных ветвей одной семьи проживают в одном доме, в общей сложности там 17 детей. Вероисповедание свое они не называют, но прививки делать отказываются.

Несколько лет назад вся семья переболела краснухой, отметила Веселова. Теперь в течение двух дней восемь человек были госпитализированы с подозрением на корь. Так как это заболевание высокозаразное, не исключено, что и другие представители семейства могут заболеть.

Ранее вспышки кори были зафиксированы в Сибири, Карелии, Подмосковье и Крыму. Как отмечают медики, в больницы попадают люди, которые не были привиты от этой опасной инфекции.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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