В Чите корью заболела семья с 17 детьми, не привитыми из религиозных убеждений

В Чите в больницу с подозрением на корь попали восемь членов одной семьи, в том числе трое детей. Они отказались от вакцинации из религиозных убеждений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По словам начмеда краевой клинической инфекционной больницы Елены Веселовой, члены разных ветвей одной семьи проживают в одном доме, в общей сложности там 17 детей. Вероисповедание свое они не называют, но прививки делать отказываются.
Несколько лет назад вся семья переболела краснухой, отметила Веселова. Теперь в течение двух дней восемь человек были госпитализированы с подозрением на корь. Так как это заболевание высокозаразное, не исключено, что и другие представители семейства могут заболеть.
Ранее вспышки кори были зафиксированы в Сибири, Карелии, Подмосковье и Крыму. Как отмечают медики, в больницы попадают люди, которые не были привиты от этой опасной инфекции.
Чита, Служба информации РИА «Новый День»
Чита. Другие новости 17.08.18
ВОЗ предупредила о росте смертности от инфекций: антибиотики бессильны. / Это катастрофа и эпидемия! Севастопольские власти признали вспышку менингита. / В Тюмени после проверки прокуратуры наказали сотрудников банка, из-за которых инвалид полз по ступенькам. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»