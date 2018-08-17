Красноярские медики удалили у 80-летней бабушки 10-килограммовую опухоль

80-летняя жительница Красноярска попала в больницу с огромной опухолью, из-за которой в последнее время не могла даже ходить. Врачи провели сложнейшую операцию и удалили новообразование, которое весило около 10 кг.

По словам медиков из Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России, кистома яичника женщины в диаметре достигала примерно 40 см и занимала всю брюшную полость. Опухоль размером с большой арбуз сдавливала магистральные сосуды, что вызывало сердечную и легочную недостаточность у пациентки, создавая угрозу для ее жизни.

В ходе операции, которая продлилась около двух часов, бригада в составе врачей акушера-гинеколога, онколога и уролога полностью удалила опухоль. Пенсионерка чувствует себя хорошо и уже покинула клинику

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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