Признак скорой смерти можно увидеть у человека на лице

Французские ученые выяснили, что большое количество морщин на лбу человека может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование ученых Университета Тулузы во Франции опубликовал журнал MedicalXpress. Специалисты в течение двух десятков лет наблюдали 3,2 тысячи добровольцев возраста от 32 до 62 лет. Участников разделили на группы в зависимости от числа морщин на лбу.

За время исследования от различных причин скончались 233 человека. У 15,2% из них были две и более морщин на лбу, у 6,6% – одна, а у 2,1% – ни одной.

Исследователи установили связь между числом морщин и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. У тех людей, у которых на лбу более трех морщин, риск внезапно умереть из-за нарушений в работе сердца и инсульта был в 10 раз выше, чем у добровольцев с гладкой кожей.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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