Ученые обнаружили неожиданную опасность физкультуры

Занятия спортом могут не всегда хорошо сказываться на здоровье. Такое заявление сделали канадские ученые. Чрезмерная физическая активность может стать причиной преждевременной смерти.

Ученые Университета Британской Колумбии проанализировали данные о состоянии здоровья 798 спортсменов. У 94 атлетов были обнаружены признаки сердечно-сосудистых заболеваний. У 10 выявили тяжелые нарушения функций коронарной артерии, протекающие без симптомов. Результаты исследования опубликовал журнал Medical Xpress.

По словам ученых, в занятиях физкультурой после 35 лет необходимо соблюдать умеренность, а также регулярно проходить медицинское обследование. В особенности посещать врачей нужно тем спортсменам, у которых родственники сталкивались с сердечным приступом или инсультом.

Главный совет от медиков – во время занятий спортом не следует перенапрягаться так, чтобы вы не смогли тренироваться на следующий день.

Ванкувер, Служба информации РИА «Новый День»

Ванкувер. Другие новости 03.09.18

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