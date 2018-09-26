Ученые: витамин в какао имеет решающее значение для человека

Немецкие ученые обнаружили очень важный для человеческого организма витамин в продуктах, содержащих какао.

Исследование специалистов Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера опубликовано на портале EurekAlert!. Ранее ученые и не предполагали, что какао может быть источником большого количества витамина D2.

Витамин D имеет решающее значение для человеческого организма, а его нехватка может привести к тяжелым болезням, в том числе к развитию рахита и остеопороза. Тип D3 образуется в организме при попадании солнечных лучей и покрывает 90% потребности человека в этом витамине.

Остальная часть усваивается с пищей, как следствие, многие люди недополучают витамин D. В этом может помочь какао. Дело в том, что после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация витамина D в D2.

Однако ученые предостерегают тех, кто собирается восполнить дефицит витамина с помощью шоколада. Большое употребление этого продукта может повредить здоровью, так как зачастую в плитки производители добавляют много сахара и жира.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 26.09.18

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