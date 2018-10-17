Ученые: к 2040 году люди будут жить меньше из-за грязного воздуха и ожирения

Американские ученые считают, что к середине XXI века средняя продолжительность жизни может значительно снизиться. Негативные изменения будут вызваны распространением ВИЧ, а также болезнями, вызванными неправильным питанием и плохой экологией.

В настоящее время люди живут более 60 лет, а в развитых странах – свыше 80 лет. До настоящего момента продолжительность жизни росла из-за развития медицины. Однако исследователи университета Вашингтона в Сиэтле (США) думают, что показатель может уменьшиться, пишет журнал Lancet.

Ученые отмечают, что негативная тенденция зависит от текущих ключевых проблем, которые особенно влияют на здоровье людей. Технический прогресс может как увеличить продолжительность жизни, так и уменьшить ее.

В частности, США, по мнению исследователей, к 2040 году опустятся с 44-й на 46-ю строчку в списке стран-долгожителей. Первое место займет Испания, а лидирующая в данный момент Япония опустится на вторую позицию.

При этом в России продолжительность жизни, по прогнозам специалистов, все же будет продолжать расти. В разных сценариях показатель увеличится на 1,5-10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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