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Четверг, 18 октября 2018, 15:30 мск

Новости Здоровье

Американские ученые изобрели прививку от курения

Ученые изобрели препарат, способный избавить от зависимости курильщиков. При этом бросивший курить человек не будет испытывать побочных эффектов.

«Вакцину» от курения разработали микробиологи и химики из Института Скриппса, сообщает Science Advances. Исследователи провели опыты на лабораторных мышах, которые показали полное избавление от никотиновой зависимости.

Ученые выделили фермент NicA2, способный полностью разлагать никотин и выводить его задолго до наступления абстинентного синдрома, так называемой «ломки», которая вынуждает курильщиков вновь взяться за сигарету.

Сначала грызунов поили водой, в которую подмешивали никотин. Фермент модифицировали и ввели мышам. В ходе дальнейшего исследования выяснилось, что животные полностью избавились от никотиновой зависимости.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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