Американские ученые изобрели прививку от курения

Ученые изобрели препарат, способный избавить от зависимости курильщиков. При этом бросивший курить человек не будет испытывать побочных эффектов.

«Вакцину» от курения разработали микробиологи и химики из Института Скриппса, сообщает Science Advances. Исследователи провели опыты на лабораторных мышах, которые показали полное избавление от никотиновой зависимости.

Ученые выделили фермент NicA2, способный полностью разлагать никотин и выводить его задолго до наступления абстинентного синдрома, так называемой «ломки», которая вынуждает курильщиков вновь взяться за сигарету.

Сначала грызунов поили водой, в которую подмешивали никотин. Фермент модифицировали и ввели мышам. В ходе дальнейшего исследования выяснилось, что животные полностью избавились от никотиновой зависимости.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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