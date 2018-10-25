Зима несет смертельную опасность для людей со слабым сердцем

Шведские ученые выявили связь между сердечными приступами и холодным временем года. Оказалось, что когда температура опускается ниже нуля, риск развития болезней сердца резко возрастает.

Исследование шведских ученых опубликовал журнал JAMA Cardiolgy. Специалисты изучили данные о 274 тысячах граждан в возрасте от 50 до 89 лет, у которых диагностировали инфаркт миокарда.

Исследователи учли данные о загрязненности воздуха, чтобы установить связь между плохой экологией и частотой возникновения заболеваний сердца. Однако решающим фактором оказался именно холод. При температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на 10% чаще.

Медики объясняют это тем, что при низкой температуре сужаются сосуды, таким образом, в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще болеют гриппом и простудой, что также негативно сказывается на работе сердечной мышцы.

При этом если температура воздуха поднимается немного выше нуля – до 3-4 градусов Цельсия, то частота возникновения сердечных заболеваний сильно падает.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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