Ученые: у высоких людей выше риск заболеть раком

Чем выше рост человека, тем больше риск возникновения у него онкологических заболеваний. К такому выводу пришли медики из Великобритании.

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в трудах Королевского общества, высокие люди действительно имеют больше шансов получить раковую опухоль, чем низкие, передает The Guardian. При этом с каждыми 10 см роста вероятность заболеть раком повышается в среднем на 10%.

Развитие онкологических заболеваний происходит по мере размножения раковых клеток. Британские ученые считают, что у высоких людей попросту больше клеток в организме, а значит и выше шанс заболеть раком.

Впрочем, медики указывают, что снизить риск заболеваний поможет здоровый образ жизни, а также регулярные обследования, которые позволят выявить рак на ранней стадии и избавиться от него.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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