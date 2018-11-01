Медики рассказали о пользе удаления аппендикса

Ученые выяснили, что удаление аппендикса значительно снижает вероятность развития болезни Паркинсона. Белок в червеобразном отростке слепой кишки может быть причиной этого расстройства.

Международная группа исследователей изучила данные 1,6 млн шведов, у которых были зафиксированы признаки заболевания Паркинсона, и пришла к выводу, что удаление аппендикса снижает вероятность развития этой болезни на 19,3%. Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert!.

Ученые считают, что большое количество белка альфа-синуклеина в червеобразном отростке слепой кишки образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Паркинсона. Таким образом, аппендикс может провоцировать развитие расстройства.

Кроме того, операция по удалению аппендикса замедляла проявление заболевания в среднем на 3,6 года.

Аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Это одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического вмешательства.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 31.10.18

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