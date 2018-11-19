От воды можно опьянеть: большое количество жидкости может угрожать здоровью

Медики пришли к выводу, что употребление большого количества обычной питьевой воды может быть также опасно, как и обезвоживание. Этот эффект врачи называют «опьянение водой».

В среднем взрослому человеку в день необходимо выпивать порядка 3 литров воды, пишет Business Insider. Однако почки могут перерабатывать не более 800-100 мл в час. В этом случае, если организм не успевает переработать воду, она начинается накапливаться в клетках.

Чрезмерная гидратация приводит к снижению уровня натрия в крови, в результате затрудняется регулирование кровяного давления. Жидкость откладывается в жировых тканях и мышцах. Все это несет непоправимый вред здоровью.

Так человек может чувствовать сонливость, головные боли, снижаются когнитивные функции. Большое количество воды может даже привести к повреждениям головного мозга, что станет причиной смерти.

Медики указали, что определить достаточно ли в организме воды, можно по цвету мочи, она должна быть светло-лимонного оттенка. Слишком темный цвет говорит об обезвоживании, а слишком светлый о превышении нормы потребления жидкости.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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