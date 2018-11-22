Ученые обнаружили убивающий раковые опухоли сахар

Биологи выявили необычные свойства маннозы, одного из заменителей глюкозы. Оказалось, что раковые клетки не могут усваивать этот сахар и начинают «голодать», что помогает избавиться от онкозаболевания значительно быстрее.

По словам ученых из университета Глазго, опухолевые клетки потребляют огромные количества глюкозы, чтобы быстро размножаться. Однако раковые тельца не могут «переварить» маннозу, что замедляет их рост, но при этом не сказывается на нормальных клетках.

Биологи поэкспериментировали с различными типами раковых клеток, извлеченных из крайне агрессивных опухолей. При появлении маннозы в питательной среде их рост замедлился примерно в три раза, а противораковые препараты начали убивать не 10-15%, а 30-50% опухолевых клеток.

При этом ученые подчеркнули, что не стоит заменять в рационе любой сахар маннозой, так как пока неясно насколько безопасно подобное лечение и будет ли оно работать на человеке. Для того чтобы быть в полной уверенности, что манноза позволяет бороться с раком, необходимо провести множество испытаний.

Эдинбург, Служба информация РИА «Новый День»

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