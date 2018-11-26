Ученые нашли связь между астмой и ожирением

Лишний вес резко повышает шансы ребенка стать астматиком или заполучить другие аутоиммунные заболевания. Ученые свидетельствуют, что эти заболевания встречаются у каждого третьего воспитанника детсада или школьника с ожирением, пишет журнал Pediatrics.

«Детская астма – одна из самых частых болезней среди подрастающего поколения. Она дорого обходится и родителям, и самим пациентам, и системе здравоохранения. Мы показали, что защита детей от ожирения поможет нам резко сократить число астматиков в будущем», – рассказала педиатр из Детского госпиталя Немура в Орландо Терри Финкель.

Эти нарушения в работе иммунных клеток, как сегодня считают ученые, могут развиваться по самым разным причинам – в результате недостаточного контакта людей с микробами и грибками, которые «обучают» иммунитет сигналам «свой-чужой», а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, и различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.

Ученые решили проверить, как ожирение влияет на развитие астмы у детей. Для этого ученые объединили и проанализировали данные исследований, проводившихся среди американских школьников и детсадовцев в последние восемь лет. В общей сложности, в этих исследованиях участвовало свыше 500 тысяч детей в возрасте от двух до 17 лет. 41 тысяча из этих детей страдала от разных форм астмы, а еще 100 тысяч – от ожирения.

Оказалось, что почти каждый третий случай развития астмы был связан с ожирением и воспалениями, которые возникают в легких и других тканях тела при наличии лишнего веса. Выяснилось, что ожирение – один из самых значимых факторов в развитии эпидемии астмы за последние годы. В связи с этим борьба с детским ожирением поможет не только защитить будущие поколения от гипертонии, диабета и ранней смерти, но и одновременно замедлит распространение астмы, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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