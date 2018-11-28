Ученые доказали, что не все виды спорта продлевают жизнь

Ученые выяснили, что аэробные виды спорта лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды физических упражнений. Оказалось, что клетки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, стареют медленнее, чем организм любителей тяжелых тренировок.

Ученые из Лейпцигского университета проанализировали результаты многолетних исследований и пришли к выводу, что все виды упражнений, которые были наиболее полезны для организма, относились к числу так называемых тренировок на выносливость, укрепляющих работу сердца и помогающих мускулам эффективнее использовать кислород, пишет журнал European Heart Journal.

В эксперименте участвовали три сотни добровольцев. Их поделили на три группы: часть занималась легкими формами аэробики, другие – чередовали эпизоды тяжелой и легкой нагрузки, третья группа занималась на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы.

Ученые следили за тем, как менялись теломеры участников исследования. В результате специалистам удалось доказать, что изменения в длине теломер действительно зависели от типа нагрузки. Так активность белков, защищающая их от разрушения, выросла примерно в два-три раза у добровольцев, занимавшихся бегом и аэробикой, но никак не изменилась у любителей тяжелой атлетики.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 28.11.18

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