Ученые: потребление риса угрожает здоровью человека

Американские ученые выяснили, что рис может накапливать в себе большие количества мышьяка и других токсинов. При этом большая часть отравляющих веществ при потреблении попадает в организм человека.

Специалисты университета Индианы проанализировали данные, собранные авторами 143 научных работ, посвященных метаболизму мышьяка и его поведению внутри тела человека и в различных продуктах питания, передает РИА «Новости».

Главным источником токсинов являются не выбросы или другие следы жизнедеятельности человека, а грунтовые воды. Выяснилось, что примерно 70-80% мышьяка попадает в злак из воды, и примерно такая же часть проникает в тело людей и животных при переваривании пищи.

Наибольшему риску подвергается население Китая, Индии и других стран на юге и востоке Азии. Известно, что в рационе жителей этого региона рис играет важнейшую роль и составляет основу повседневной диеты.

Новый Орлеан, Служба информации РИА «Новый День»

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