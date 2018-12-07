Ученые: В выходные можно худеть и без тренировок

Американские ученые выяснили, что в выходные можно похудеть и без занятий спортом. Впрочем, для этого придется попотеть на буднях.

Исследователи техасского университета наблюдали за лабораторными мышами. Грызунов заставляли заниматься на беговой дорожке и анализировали эффект от упражнений на определенные нейронные связи мозга, которые имеются и у людей. Результаты исследования опубликовал журнал Molecular Metabolism.

Выяснилось, что эффект от тренировки снижает аппетит и способствует похудению в течение нескольких часов после окончания упражнений. При этом метаболизм ускорился на 48 часов, и организм сжигал больше калорий.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что в выходные можно сделать перерыв в занятиях спортом без ущерба для процесса похудения. Более того, исследователи допускают, что чем больше человек тренируется, тем дольше длится эффект.

Остин, Служба информации РИА «Новый День»

Остин. Другие новости 07.12.18

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