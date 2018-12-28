Ученые создали вакцину, которая позволит похудеть, не вставая с дивана

Датские ученые создали вакцину, которая заставляет организм «думать», что человек занимается спортом, в результате сжигается подкожный жир.

Исследователи Университета Копенгагена в Дании выяснили, что белок интерлейкин 6 вырабатывается во время физических нагрузок. На его основе биологи создали вакцину, введение которой позволяет обмануть организм и заставить клетки и мышцы тела активно избавляться от подкожного жира, пишет Life.

По словам ученых, после того как препарат пройдет испытания, люди смогут худеть, не вставая с дивана. Все дело в том, что белок интерлейкин 6 запускает цепную реакцию по сжиганию жиров и углеводов.

В настоящее время датские исследователи ждут разрешения для проведения экспериментов по испытанию новой вакцины на живых организмах.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

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