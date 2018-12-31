Дешево и сладко: ученые нашли новое средство от похмелья

Ученые нашли новое средство от похмелья: ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу считают, что избавиться от последствий неумеренных возлияний можно с помощью газировки и лимонного сока.

«Выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента – альдегиддегидрогеназы – получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром», – объясняет «Газета.ru» механизм появления похмелья.

У тех, кто злоупотребляет алкоголем, чаще выявляют алкогольный гепатит, цирроз печени и гепатокарциному, а также они страдают от тошноты, кардиомиопатии, гипертензии, инсультов, панкреатита и недостаточной усвояемости питательных веществ. И виной этому – в первую очередь ацетальдегид, отмечают ученые.

Китайские ученые решили выяснить, можно ли с помощью привычных и продающихся в любом магазине напитков снизить концентрацию ацетальдегида в крови. Они протестировали 57 безалкогольных напитков, в том числе несколько разновидностей холодного чая и газировки, смешивая с ними метаболиты алкоголя. Лучше всего справилась газированная вода с лимонным соком.

Газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма, пояснили исследователи в журнале Food & Function. Но предупредили: испытания на людях пока не проводились.

Кроме того, китайские специалисты подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

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