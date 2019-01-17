Ученые предупредили о смертельной опасности кассовых чеков

Испанские ученые из Гранадского университета обнаружили смертельную опасность кассовых чеков. Согласно данным, опубликованным на портале Genetic Engineering & Biotechnology News, в термобумаге для кассовых аппаратов содержатся вещества, которые могут спровоцировать развитие рака и ряд других опасных заболеваний.

Ученые изучили чеки в магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции на наличие в составе бисфенола А. Это химическое вещество, обладающее общепризнанными эндокринно-разрушающими свойствами, опасно даже в очень малых количествах. Оно оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной ряда онкологических заболеваний, таких как рак простаты, яичек, молочных желез, а также аутизм, деформация ДНК в сперматозоидах, угнетение репродуктивной функции и эндокринной системы, задержка развития мозга, развитие сахарного диабета, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

В результате исследований выяснилось, что бисфенол А есть в 90% образцов из Испании и Бразилии, а также половине образцов из Франции, причем его содержание в 30 до 100 раз превышает нормы, установленные Еврокомиссией.

Ученые отмечают, во Франции в некоторых чеках был обнаружен бисфенол S, считающийся «безопасным» заменителем бисфенола А, однако и это вещество приводит к гормональным нарушениям.

Руководитель исследования Николас Олеа призвал население осторожно обращаться с чеками. «Например, чеки не должны контактировать с едой – особенно, мясом или рыбой – при распаковке ее на кухне. Кроме того, нам не следует мять билеты, чтобы выбросить их в мусорную корзину, теребить их, писать на них или хранить в автомобилях, сумках или сумочках. Короче говоря, мы должны манипулировать такими билетами как можно меньше», – подчеркнул он.

Гранада, Мария Вяткина

Гранада. Другие новости 17.01.19

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