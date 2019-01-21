Стрессы и перенапряжение – симптом серьезной болезни мозга

Постоянные стрессы, перенапряжение и частая подавленность в зрелом возрасте способны спровоцировать развитие тяжелой болезни – старческого слабоумия. Научная статья, посвященная данной проблеме была подготовлена специалистами Университета Копенгагена, Национального исследовательского центра по изучению условий труда и Датского центра изучения деменции и опубликована в журнале Sciencedaily.

По словам ученых, эмоциональные страдания часто идут в связке с соматическими симптомами. Эта связь проявляется в раздражительности, внезапной усталости, снижении интереса даже к любимым занятиям и так далее. Такие реакции, в свою очередь, вызывают повышенную выработку гормона стресса – кортизола. Исследователи подчеркивают, если этот процесс затягивается на продолжительное время, страдают сосуды, сердце, мозг и другие органы.

Они отметили, что в ходе работы выяснили, что появление очередного симптома упадка жизненных сил повышало риск слабоумия на 2%. Участники эксперимента, сообщавшие о 5-9 симптомах, имели уже на 25% более высокий риск развития деменции, чем те, у кого не было жалоб на подавленное состояние. А вот наличие 10-17 симптомов повышало тревожный показатель на 40%, констатировали ученые.

Специалисты использовали данные, полученные в рамках четырехлетней работы (с 1991-го по 1994 год) с почти 7000 добровольцев. Наблюдения за людьми длились до конца 2016 года. Средний возраст пациентов составлял 60 лет.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 21.01.19

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