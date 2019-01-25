Ученые нашли генетические причины стройности людей

Далеко не сила воли в ряде случаев оказывается определяющим фактором того, что некоторые люди всю жизнь остаются стройными. В качестве причин стройности генетики видят в генетических мутациях.

Чтобы разобраться в причинах набора лишнего веса, ученые из университета Кембриджа изучили ДНК почти 2 тысяч стройных и здоровых людей, не страдающих расстройствами пищевого поведения, пишет ScienceDaily. Данные сравнили с архивом геномного исследовательского центра – Института Сергера, где имеется база ДНК почти 14 тысяч человек с разным весом. В итоге исследователи выявили новые генетические мутации, связанные с ожирением или с худобой.

«Здоровые стройные люди остаются такими прежде всего потому, что имеют меньшее количество генов, увеличивающих шансы на лишний вес. Легко спешить с выводами и критиковать людей за их вес, но наука доказывает, что все гораздо сложнее. Мы гораздо меньше контролируем свой вес, чем принято думать», – пояснил доктор Садаф Фаруки.

Целиком исследование опубликовано в научном журнале PLoS Genetics. Пока ученые не знают, как именно работают обнаруженные мутации – отвечают ли они за аппетит или за способность есть и не толстеть. Как отмечает «РГ», генетики намерены дальше изучать этот вопрос, чтобы понять, как можно помочь тем, кто не выиграл в этой «генетической лотерее».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.19

В Екатеринбурге спустя два дня отменили карантин по гриппу в школах. / Суд обязал детский лагерь в Ласпи возместить вред отравленному ребёнку. / Эксперт: ОРВИ и грипп в Екатеринбурге – на пике подъема, но с 4 февраля будет легче. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»