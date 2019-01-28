В яйцах генномодифицированных куриц обнаружили человеческий белок

Исследователи Эдинбургского университета вывели модифицированных куриц, которые способны нести яйца с человеческим белком. Такой способ получения высококачественных белков позволит создавать лекарственные препараты для исследовательских и, в потенциале, для медицинских целей.

В настоящее время ученые используют яйца куриц для выращивания вирусов, которые применяют в качестве вакцин. Белки кодируются в ДНК курицы и выращиваются в яйце. При этом никаких побочных эффектов для птиц нет: они откладывают модифицированные яйца так же, как обычные, пишет EurekAlert.

В частности, из таких яиц удалось получить два важных для иммунной системы белка – человеческий IFNalpha2a, который обладает противовирусным и противораковым эффектами, и две версии белка macrophage-CSF, который используется для лечения поврежденных тканей.

По словам ученых, для получения клинически релевантной дозы достаточно трех куриных яиц. Генетики надеются, что развитие метода позволит отказаться от нынешних более дорогих и сложных способов получения высококачественных белков.

Эдинбург, Служба информации РИА «Новый День»

Эдинбург. Другие новости 28.01.19

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