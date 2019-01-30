Ученые обнаружили в кошках неожиданную опасность для людей

Кошки могут спровоцировать развитие шизофрении у человека. К такому неожиданному выводу пришли в результате исследований датские ученые из Копенгагенского университета, пишет Science Alert.

Открытие было сделано во время изучения инфекции Toxoplasma gondii – токсоплазмы, которая находится в кишечнике кошек и поражает мозг, нервные и мышечные ткани. По оценке ученых, заражено по меньшей мере 2 млрд человек во всем мире.

У большинства людей болезнь протекает бессимптомно, но острые случаи токсоплазмоза могут быть опасными. Как показали более ранние исследования, паразит может спровоцировать поведенческие изменения у своего носителя, например, приступы ярости и бесстрашия. Например, мыши перестают бояться кошек, что повышает вероятность быть съеденными. Считается, что у зараженных людей увеличивается склонность к риску и тревожность.

Кроме этого, распространение инфекции способствует повышению уровня самоубийств, а также провоцирует ряд неврологических расстройств, включая эпилепсию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, считают ученые.

В новом исследовании приняло участие 80 тысяч человек. Первоначально, ученые выявили 2,5 тысячи человек с психическими нарушениями и провели поиск иммуноглобулинов в их крови, указывающих на наличие токсоплазмы и цитомегаловируса – возбудителя герпеса.

Анализ крови показал, что у лиц с инфекцией вероятность выявления шизофрении была почти на 50% выше, чем у людей без инфекции. Ученые отметили, что связь шизофрении и токсоплазмоза стала еще более очевидной, когда учитывались только те участники исследования, которые не страдали психическим расстройством на момент заражения инфекцией.

По словам медиков, чтобы избежать заражения и негативного воздействия токсоплазмы, необходимо тщательно прожаривать еду, мыть фрукты и овощи, надевать перчатки во время работы с землей и осторожно обращаться с кошачьей подстилкой.

Стоит отметить, что здоровые взрослые практически не подвержены риску заражения, в группе риска находятся дети и люди с подавленной иммунной системой. Особую опасность паразит приставляет для беременных, так как может вызвать патологию плода или даже выкидыш.

Копенгаген, Мария Вяткина

Копенгаген. Другие новости 30.01.19

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