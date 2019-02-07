Ученые нашли еще одну опасность в привычке смотреть телевизор

Американские ученые выяснили, что привычка сидеть перед телевизором может спровоцировать развитие рака кишечника. Согласно выводам исследования, число страдающих этим заболеванием в возрасте до 50 лет растет во всем мире, этом пишет научное издание EurekAlert.

Медики обратили внимание, что чем моложе человек, тем более агрессивно протекает болезнь. «У молодых пациентов он имеет отличающиеся молекулярные характеристики, и обнаруживается на более поздней стадии, чем у пожилых пациентов», – отмечается в исследовании.

Изучив результаты один из самых крупных массивов данных в США, начиная с 1989 года, о факторах риска, провоцирующих основные хронические болезни, исследователи подробно проанализировали 118 случае болезни рака кишечника. В итоге была выявлена страшная статистика – минимум час, проведенный за просмотром телевизора, повышал вероятность заболевания на 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше. При этом, как подчеркнули ученые, что эти особенности наблюдались у тех, кто не имел семейной предрасположенности к болезни.

Как отметил доцент кафедры хирургии в Медицинской школе Вашингтонского университета и один из участников исследования Инь Цао, эти выводы могут помочь выявить тех, кто подвержен высокому риску заболевания, а также определить группу тех, кто должен проходить скриниг – медицинское исследование, которое позволяет выявить патологию и заболевание на ранних стадиях.

«Тот факт, что эти результаты не зависели от веса и физической активности, говорит о том, что малоподвижный образ жизни может быть совершенно определенным фактором риска развития колоректального рака у молодых людей», – уточнил Цао.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 07.02.19

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