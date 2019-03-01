Ученые выяснили, от чего у пенсионеров ухудшается память

Британские ученые выяснили, что длительный просмотр телепередач значительно ухудшает остроту ума и память у пожилых людей.

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого наблюдали за 3,6 тысячи пенсионеров в течение шести лет. В начале эксперимента все испытуемые находились в здравом уме и памяти, они также не страдали хроническими заболеваниями, сообщает SR.

Добровольцев разделили на несколько групп, в зависимости от того, сколько времени в день они тратят на просмотр телевизора. По итогам исследования выяснилось, что просмотр телепередач более трех с половиной часов в день на 60% ухудшает когнитивные способности пожилых людей. Снижается острота ума, пенсионеры хуже запоминают информацию.

В настоящее время ученые заняты выяснением причин того, почему телевизор настолько негативно влияет на работу мозга.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 01.03.19

15-летняя школьница умерла в психбольнице: врачи перепутали заболевание сердца с депрессией. / В Кургане опровергли факт аварии на «Далуре». «Антиуранщики» на связь не выходят. / Свердловский депутат Госдумы хочет запретить кальяны в ресторанах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»