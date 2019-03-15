Ученые назвали опасность привычки засыпать с гаджетами

Засыпание со сматрфонами и планшетами в руках может привести к непредвиденным последствиям. По мнению ученых, пролистывание соцсетей и веб-серфинг могут стать причиной расстройств и даже приведут к сбою биологических часов.

«Нарушение сна (происходит) из-за того, что много времени проводится в социальных сетях, постоянное световое излучение влияет на наши биологические часы», – рассказал РИА «Новости» глава Лаборатории сна, профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

По его словам, засыпание со смартфоном может стать причиной недосыпаний, бессонницы ночью и сонливости днем, нарушений фаз сна.

«Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день, не использовать электронику, в том числе компьютеры, iPhone или iPad, телевизор и другие электронные устройства в постели, а в идеале уже за два часа до сна, не принимать тяжелую пищу и не заниматься активно спортом», – заявил эксперт.

Она также отметил, что необходимо обеспечить комфортную температуру в спальне, а также желательно отказаться от совместного сна с маленькими детьми или домашними питомцами.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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