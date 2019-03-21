Ученые рассказали о смертельной опасности горячего чая

Ученые выяснили, что употребление слишком горячего чая повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Международная группа исследователей проводила наблюдения за 50 тысячами человек в возрасте от 40 до 75 лет на протяжении десятилетия. За этот период было выявлено 317 случаев возникновения рака пищевода.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление трех стаканов чая, температура которого превышает 60 градусов по Цельсию, увеличивает риск возникновения рака пищевода на 90%. Причем, это касается не только чая, но и любых других горячих напитков.

Авторы исследования указали на то, что снизить смертельную опасность можно, если прежде, чем пить горячий чай или кофе, дать напитку остыть.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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