Ученые нашли способ определять болезнь Паркинсона по запаху

Болезнь Паркинсона можно определить на ранних стадиях по характерному запаху, который выделяют железы больного человека. К такому выводу пришли специалисты Манчестерского университета.

Открытие было сделано медсестрой Джой Милн. Еще в начале 1980-х женщина заметила необычный запах, исходящий от мужа. Через несколько лет у ее супруга диагностировали болезнь Паркинсона. Милн не предала этому значения, однако позже, когда она работала с пациентами с тем же заболеванием, женщина заметила, что они тоже пахнут особенно.

Милн рассказала о своих наблюдениях ученым в 2012 году. Тогда был поставлен эксперимент с участием 12 людей, шесть из которых страдали от болезни Паркинсона. Медсестра по запаху определила, болен человек, или нет. Она ошиблась лишь один раз.

Исследователям удалось выявить компоненты, которые обоняние Милн ассоциирует с болезнью. На основе этих данных ученые определили специфические летучие молекулярные биомаркеры. Теперь специалисты работают над созданием теста, который позволит не только диагностировать заболевание, но и вычислить на какой оно стадии.

Манчестер, Служба информации РИА «Новый День»

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