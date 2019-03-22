ВОЗ: нормы ежедневного употребления воды не существует

Нет единого стандарта, сколько воды в день должен выпивать человек. Об этом сообщил координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон.

По его словам, норма потребления воды зависит от множества факторов. «К примеру, представьте, что вы весь день работаете под палящим солнцем или занимаетесь спортом. И вы можете потреблять от одного-двух литров до очень большого количества воды. Это также зависит от пищи, которую вы едите, от вашего веса, метаболизма, возраста», – цитирует Гордона РИА «Новости».

Эксперт уточнил, что есть рекомендуемые нормы потребления жидкости. Однако в этом случае речь идет не только о чистой воде.

Как сообщал ранее «Новый День», медики пришли к выводу, что употребление большого количества обычной питьевой воды может быть также опасно, как и обезвоживание. Этот эффект врачи называют «опьянение водой». В среднем взрослому человеку в день необходимо выпивать порядка 3 литров воды, но почки могут перерабатывать не более 800-100 мл в час. В этом случае, если организм не успевает переработать воду, она начинается накапливаться в клетках.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 22.03.19

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